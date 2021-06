LIVE Malore per Eriksen in Danimarca-Finlandia. L’agente: “È fuori pericolo”. E lui parla coi compagni

La Redazione24

,

sabato 12 Giugno 2021.

Malore per Eriksen, la grande paura in Danimarca-Finlandia. L’agente: “È fuori pericolo”Il centrocampista dell’Inter si è accasciato al 43’ della partita di Copenaghen. Il giocatore ha parlato coi compagni, che sono tornati in campo

