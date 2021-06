Sanchez, stop di 15-20 giorni: salta almeno la prima fase della Coppa America

Sanchez, stop di 15-20 giorni: salta almeno la prima fase della Coppa America Il Cile perde l’attaccante dell’Inter per un problema muscolare. Qualche speranza invece per Vidal in vista dell’Argentina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 12 Giugno 2021.

Sanchez, stop di 15-20 giorni: salta almeno la prima fase della Coppa America Il Cile perde l’attaccante dell’Inter per un problema muscolare. Qualche speranza invece per Vidal in vista dell’Argentina

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA