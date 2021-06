Daniele Frustillo, Salvatore Manuel Virardi e Mattia Cocone del Liceo di Cirò vincitori de 1° Concorso Artistico-Letterario “Damiano Russo”

Concorso Artistico-Letterario “Damiano Russo” dell’associazione AVIS “Damiano Russo” di Cirò

Cirò,

domenica 13 Giugno 2021.

Resi noti i vincitori de 1° Concorso Artistico-Letterario “Damiano Russo” dell’associazione AVIS “Damiano Russo” di Cirò, il cui tema “L’importanza del dono”, era finalizzato a dare visibilità al talento dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado. Una giuria altamente qualificata presieduta dal presidente della sezione Avis, la professoressa Mariella Viola, ha declamato i vincitori, nella giuria anche la mamma di Damiano Russo. Il vincitore del premio assoluto è risultato Daniele Frustillo della II A del liceo scientifico Lilio di Cirò; Primo premio della sezione 1 a Salvatore Manuel Virardi dellaII A della scuola media ;Vincitore della sezione 2 Mattia Cocone della II B del liceo scientifico Lilio di Cirò. Il Concorso era diviso in due sezioni: 1° sezione dedicato alla scuola secondaria di primo grado con opere artistiche realizzate in piena libertà degli artisti per lo stile, la tecnica ed il supporto; Sezione 2° destinato al biennio scuola secondaria di secondo grado Poesia/Racconto inediti, a tema. Sono pervenuti 35 elaborati: N° 20 elaborati per la sezione uno; e N° 15 elaborati per la sezione due. I premi consistono in : Per la Sezione uno, Primo Premio €100.00; Per la sezione due, primo premio €100.00; per il Primo Premio Assoluto €200.00 . “Donare è un gesto semplice, spontaneo che rende felice chi lo fa ma anche chi lo riceve”– è quanto si legge sul bando del concorso a tema. E ancora- Un regalo fatto ad un amico ci riempie di gioia al solo pensiero di quando lo scarterà, un gesto affettuoso, un sorriso ad una persona cara ci allarga il cuore e, allo stesso modo, un dono ricevuto, un aiuto di un amico ci dà piacere e ci fa star meglio. Il dono- prosegue la nota- è un gesto straordinario, capace di creare legami tra le persone, infatti, chi riceve un dono è portato a ricambiare con altrettanta generosità creando il circuito del donare, ricevere e ricambiare, tre azioni fortemente legate tra loro che si ripetono in modo libero e continuo e stabiliscono rapporti interpersonali di fiducia e di aiuto reciproci. Anche la donazione del sangue è un gesto volontario e gratuito. Il sangue spesso è fondamentale in occasione di gravi traumi ed incidenti, in numerosi interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi. In Italia servono circa 8000 unità di sangue ogni giorno. Donare il sangue è molto importante per garantirne una continua disponibilità, con scorte adeguate e di qualsiasi gruppo sanguigno. E’ la garanzia che sempre, per chiunque, ci sarà il sangue giusto e disponibile ad essere trasfuso in caso di occorrenza. D’altra parte per il donatore, oltre all’aspetto etico e morale di aiutare il prossimo, c’è il vantaggio di essere controllato regolarmente da un medico e di sottoporsi ad una serie di esami del sangue (gratuiti) grazie ai quali, alcune alterazioni iniziali per esempio della glicemia, della pressione arteriosa, del colesterolo possono essere subito evidenziate e affrontate tempestivamente dal medico curante.

