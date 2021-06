Il rito della Transumanza a Melissa, il 17 e 18 Giugno all’insegna della cultura, dell’identità, della natura e della convivialità

Come ogni anno si rinnova il rito della Transumanza

Melissa,

domenica 13 Giugno 2021.

Si rinnova il rito della Transumanza a Melissa. Due giorni 17 e 18 Giugno all’insegna della cultura, dell’identità, della natura e della convivialità. L’evento è organizzato dal comune di Melissa unitamente all’Ente Nazionale Parco della Sila, il Gal Kroton, APZ, Slow Food, Arci Crotone ed Associazione Cantieri Rurali, obiettivo far conoscere ed apprezzare una delle tradizioni più antiche della nostra terra. Si parte giovedì 17 giugno in piazza del Popolo a Melissa con l’incontro: “Un rito che lega le comunità e i territori” a cui seguirà l’inaugurazione delle vie del gusto della transumanza con l’animazione musicale “Le Cummarelle”.Venerdì 18 alle 16,30 in località Granatello a Melissa presso l’azienda Filosa ci sarà il raduno a cui seguirà l’incampanamento e subito dopo partenza per i pascoli silani.

