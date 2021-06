Lukaku: “Quante lacrime per Christian prima di scendere in campo”

Lukaku: “Quante lacrime per Christian prima di scendere in campo” Romelu e i calciatori del Belgio molto scossi: “A Milano stavo più con Eriksen che con la mia famiglia”. Vertonghen, ex compagno al Tottenham: “Ho la pelle d’oca, non riesco a parlare” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 13 Giugno 2021.

