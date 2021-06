Cirò, Porta Mavilia e Porta Scezzari progetto definitivo sulla ristrutturazione nel consiglio comunale

In consiglio comunale approda il progetto definitivo sulla ristrutturazione delle due porte dell’antico borgo: Porta Mavilia e Porta Scezzari per un importo di 28mile e cinquecento ciascuna attraverso i fondi coesione

lunedì 14 Giugno 2021.

Salta invece alla fine di Luglio l’ approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2020, come sta avvenendo in tutti gli altri comuni d’Italia dopo la recente sentenza della corte costituzionale che annulla la possibilità per i comuni di ripianare i debiti in 30 anni, lo possono fare ora in tre esercizi finanziari. Gli altri punti discussi all’odg e approvati dalla sola maggioranza in assenza della minoranza sono stati; Istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza comunale; Istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone disabilí; Atto di indirizzo su SS 106 tratto tra Aeroporto di Crotone e la località Sibari innesto SS 534 nel Comune di Cassano allo Jonio (CS); Progetto Area Parco Giochi in Via G. Pascoli – zona Arenacchio. Sul progetto del restauro delle antiche porte- ha detto il sindaco Francesco Paletta- si tratta della continuità del vecchio progetto sul restauro delle quattro porte che finalmente vede la luce, con qualche aggiunta come l’esproprio e la demolizione di un manufatto abusivo costruito proprio sopra la porta Scezzari per un importo di tre mila e cinquecento euro. Mentre- prosegue il sindaco- l’arco mancante della porta di Mavilia sarà ricostruito attraverso un oleogramma che si illuminerà di notte. Nel piano di ristrutturazione verrà inclusa anche l’arco medievale che si trova a lato della porta di Mavile. Purtroppo in questo progetto . prosegue il primo cittadino- rimane fuori il completamento del bastione cannone in attesa di reperire altri fondi. Intanto altri sedici mila euro invece saranno spesi per sistemare le basule delle strade dell’antico borgo. E ancora- in questo progetto verrà allargata la curva troppo stretta che si trova proprio lungo la via Scezzari che porta su viale Pugliese. Per quanto riguarda i due garanti previsti, prosegue Paletta- sarà attivato un bando per scegliere le due figure a titolo gratuito, i quali si avvarranno di una struttura che stiamo per completare: un centro servizi che sarà ubicato proprio al piano terra del comune, per un importo di circa cinquanta mila euro, una struttura a disposizione della popolazione specie quella più fragile che farà da filtro tra comune scuole e famiglie. E’ stato approvato anche l’atto di indirizzo su SS 106 tratto tra Aeroporto di Crotone e la località Sibari, come stanno facendo tutti gli altri comuni per accelerare il vecchio studio di fattibilità del progetto ed integrarlo con quello nuovo, che deve diventare, per essere finanziato dalla comunità europea, un’opera di impatto sociale. Addirittura ha proseguito Paletta, al comune di Cirò esiste una vecchia deliberazione in proposito del 1989 dell’allora sindaco Giuseppe Esposito, oggi continuiamo a deliberare questi progetti di integrazioni e studi di fattibilità senza mai vederne la fine. Per quanto riguarda invece la nuova area destinata al parco giochi- precisa il sindaco- abbiamo demolito un manufatto che era li da cinquant’anni, e che ora grazie all’ufficio tecnico comunale, siamo riusciti a progettare il nuovo parco gioco per i bambini, che costerà nove mila euro, e quattro mila invece per l’esproprio di una parte del terreno tra via Dante Alighieri e via Pascoli. Infine- ha dichiarato il sindaco- “prossimamente farò diverse conferenze stampa a tema, per informare i cittadini sui prosegui dei lavori riguardanti castello, dissesto idrogeologico, rete fognaria ed idrica, beni culturali sociali e ambientali, e agricoltura”.

