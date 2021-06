“Escursione storico-geologica” visita ai Diapiri Salini di Zinga e Gole del Fiume Vitravo di Verzino

La nuova stagione di trekking con visita ai Diapiri Salini e Gole del Fiume Vitravo, organizzata da Italia Nostra sezione di Casabona e Valle del Neto

La Redazione

Casabona,

lunedì 14 Giugno 2021.

L’Escursione partirà il prossimo 20 giugno con un’escursione storico-geologica dal carattere nazionale, inserita nella XIII Giornata Nazionale delle Miniere, promossa dall’ Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale e che vede numerosi patrocini tra cui l’Ordine Nazionale dei Geologi, l’Associazione nazionale degli ingegneri minerari, Assorisorse e tante altre realtà ed enti di categoria.

La sezione di Italia Nostra – Casabona e Valle del Neto sta puntando molto sulla promozione turistica della Valle del Vitravo che vede inserita ora, nel database nazionale dei geositi riconosciuti dall’ISPRA, il Geosito dei Diapiri Salini di Zinga. Tutto questo grazie al lavoro di collaborazione con il Prof. Rocco Dominici e la Dr.essa Mara Cipriani del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Unical, autori di alcuni studi sulle rocce di salgemma affioranti a Zinga nel comune di Casabona e dall’impegno del presidente della sezione di Italia Nostra di Casabona Filippo Brasacchio, dei due vice presidente Pasquale Aprigliano e Mario Cimieri, quest’ultimo geologo e rilevatore dell’area del Geosito e di tutti i soci della sezione.

Inoltre da poco si è intavolata una collaborazione con il Gal Kroton che ha portato alla visita del Capitano Ultimo, in qualità di assessore regionale all’ambiente e del consigliere Flora Sculco. La sezione di Italia Nostra, composta per la maggiore da persone giovani e competenti ben presto pubblicherà il calendario con le uscite escursionistiche estive dopo aver riscosso un grande successo nell’estate del 2020 per portare alla conoscenza di tutti un luogo unico nel solo continente europeo.

I Diapiri Salini di Zinga infatti, oltre ad essere unici in Europa per dimensione ed estensione custodiscono al loro interno la storia del Mar Mediterraneo che permette di fare un viaggio indietro nel tempo di ben 5,6 milioni di anni durante l’evento geologico de “La Crisi di Salinità del Messiniano”. Per rimanere aggiornati sulle attività dell’associazione basta seguire la pagina facebook di Italia Nostra-Casabona e Valle del Neto o instagram italianostracasabona, dove vengono pubblicate periodicamente tutte le informazioni necessarie. Per partecipare all’escursione del 20 giugno alle 09.30 bisogna necessariamente prenotare chiamando i numeri indicati in locandina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA