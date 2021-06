La rimonta sfiorata, 5 gol e tanti errori: gli highlights di Olanda-Ucraina

La Redazione24

,

lunedì 14 Giugno 2021.

La rimonta sfiorata, 5 gol e tanti errori: gli highlights di Olanda-UcrainaNella gara del gruppo C degli Europei, l’Olanda supera per 3-2 l’Ucraina. In gol Wijnaldum, Weghorst, Yarmolenko, Yaremchuk e Dumfries. Guarda gli highlights

