Selezione zonale Optimist, prima tappa alla Lega Navale Crotone

Domenica all’insegna della vela

La Redazione

Crotone,

lunedì 14 Giugno 2021.

Si è tenuta lo scorso 13 giugno la prima selezione zonale Optimist della VI zona. In totale hanno partecipato 25 velisti, 14 juniores, 11 cadetti, alla manifestazione organizzata dalla sezione di Crotone della Lega Navale in collaborazione con Club velico Crotone, Yachting Kroton club, Windlife sport center, Maresport. La regata è la prima selezione utile, la seconda si terrà a Reggio Calabria, per strappare il pass d’accesso al Campionato italiano Optimist, Coppa Presidente, Coppa Cadetti e Coppa Primavela.

La giornata di domenica è stata caratterizzata da vento leggero e senza onda. Delle tre prove in programma se n’è potuta disputare solo una. Al termine dell’unica prova la classifica juniores vedeva al primo posto Mario Dattoli Codispoti del Club velico Crotone, al secondo posto Marta La Greca, Club velico Crotone, prima classificata femminile, terzo posto Melissa Mercuri, Club Velico Crotone, quarto posto Andrea Attisani, Made in Med community, quinto posto Siria Spatolisano, Club velico Crotone. Per quanto riguarda la classifica cadetti: primo posto per Dario Cortese, Club velico Crotone, secondo posto per Emma Librandi, Club velico Crotone, terzo posto per Bianca Borrello, Made in Med community, quarto posto per Giuseppe Borrelli, Club velico Crotone, quinto posto per Vincenzo Labate, Made in Med community.

Peccato per la prova sfortunata di Marina Ligato Cortese, del circolo velico di Reggio Calabria, in testa fino a quasi alla fine della regata.

