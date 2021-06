Bonucci: “In Nazionale una gioia che non c’era da anni. E la mia adrenalina aumenta”

La Redazione24

,

martedì 15 Giugno 2021.

Bonucci: “In Nazionale una gioia che non c’era da anni. E la mia adrenalina aumenta”Il difensore si gode l’imbattibilità da nove gare e il bel gioco di Mancini, ma avverte: “L’umiltà è il segreto per fare prestazioni come contro la Turchia. Dovrà essere così fino a fine torneo”

