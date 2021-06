Dal maxi-schermo alla paura: come ha reagito la città natale di Eriksen al suo malore

martedì 15 Giugno 2021.

Dal maxi-schermo alla paura: come ha reagito la città natale di Eriksen al suo maloreIl racconto di come gli abitanti di Middelfart, città natale di Christian Eriksen, hanno vissuto quel terribile momento in Danimarca-Finlandia in cui il centrocampista si è accasciato a terra, colto da un arresto cardiaco. Sulla Gazzetta dello Sport di martedì 15 giugno il servizio completo sulla città natale di Eriksen. Dal nostro inviato Davide Stoppini.

