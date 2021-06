Ecco Eriksen dall’ospedale, sorriso e selfie: “Sto bene, grazie per l’affetto”

Ecco Eriksen, sorriso e selfie dall’ospedale: “Sto bene, grazie per l’affetto”Il danese pubblica una foto per amici e tifosi dal letto del Rigshospitalet di Copenhagen: “Devo ancora fare degli esami qui, adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 15 Giugno 2021.

Ecco Eriksen, sorriso e selfie dall’ospedale: “Sto bene, grazie per l’affetto”Il danese pubblica una foto per amici e tifosi dal letto del Rigshospitalet di Copenhagen: “Devo ancora fare degli esami qui, adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA