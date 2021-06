Italia-Svizzera, il derby “segreto” tra Evani e Manicone

Italia-Svizzera, il derby “segreto” tra Evani e ManiconeI vice di Mancini e Petkovic sono due tecnici che hanno vissuto stagioni da protagonisti, in campo, con Milan e Inter. Un motivo di interesse in più per la seconda sfida degli azzurri all’Europeo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 15 Giugno 2021.

