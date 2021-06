Mancini: “Con la Svizzera non dovremo sbagliare nulla. Ottimista per Verratti”

martedì 15 Giugno 2021.

Mancini: “Con la Svizzera non dovremo sbagliare nulla. Ottimista per Verratti”Il c.t. azzurro in conferenza stampa: “Siamo contenti di aver iniziato con una vittoria, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Sono sempre fiducioso, possiamo ancora migliorare”

