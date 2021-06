Osservatori del Milan, Atalanta, Genova e Bologna: i ringraziamenti del presidente dell’Fcd Città di Cirò Marina, Vincenzo Aloisio

La Fcd Città di Cirò Marina, ringrazia tutti gli atleti e le rispettive società sportive per la loro partecipazione e la riuscita di questo evento, unico per la città di Cirò Marina

Cirò Marina,

martedì 15 Giugno 2021.

Sono eventi che aiutano a crescere un paese dal punto di vista sociale, culturale e soprattutto dal punto di vista della mentalità gestionale sportiva. -Afferma il presidente Enzo Aloisio- Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, sensibile, partecipe e promotore di queste manifestazioni, rivolte soprattutto ai nostri giovani, a renderli partecipi e protagonisti, a crescere e far crescere un paese, a comprendere il vero significato che lo Sport trasmette:rispetto delle regole,autostima,rispetto verso gli altri, altruismo, aiutare chi è in difficoltà, integrazione, collaborazione e partecipazione attiva.

Doti che aiutano i ragazzi a crescere nel loro percorso psico-fisico. -conclude Aloisio- Da non dimenticare che i nostri ragazzi sono le fondamenti del nostro paese.Investire sul loro futuro è l’unica alternativa per la ripresa socio-economica e culturale del nostro meraviglioso Paese. Forza Cirò Marina! Noi ci siamo

