Ronaldo supera Platini: nessuno come lui all’Europeo

La Redazione24

,

martedì 15 Giugno 2021.

Ronaldo supera Platini: nessuno come lui all’EuropeoCon il primo dei suoi due gol ha staccato Platini ed è diventato il primo in doppia cifra per gol nelle fasi finali degli Europei. Il 3-0 ha portato il conto a 11. (di A. Lo Re)

