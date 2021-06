Torretta, si è svolto un incontro pubblico sull’erosione costiera

Iniziativa, organizzata dalla lista “Insieme si può” che sostiene la candidatura a Sindaco del Comune di Crucoli di Domenico Vulcano,

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

martedì 15 Giugno 2021.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

LISTA “INSIEME SI PUO'” – COMUNICATO STAMPA

Si è svolta giovedì 10 giugno 2021, nell’area pedonale del lungomare Kennedy, la tavola rotonda sul tema “Erosione costiera: ieri, oggi e domani”. L’iniziativa, organizzata dalla lista “Insieme si può” che sostiene la candidatura a Sindaco del Comune di Crucoli del dott. Domenico Vulcano, ha registrato una numerosa partecipazione.

L’apertura è stata riservata all’ex Presidente del Consiglio Comunale di Crucoli, Bruno Nicodemo, che ha illustrato ai presenti l’obiettivo dell’iniziativa e sostenuto che la stessa poteva essere un momento di confronto e di approfondimento.

Proseguendo, lo stesso ha comunicato l’intenzione della lista di organizzare altri eventi su temi di interesse locale.

Successivamente, la parola è stata data al candidato a sindaco, Domenico Vulcano, che ha voluto ringraziare i presenti e tutti i candidati della propria lista, per poi ribadire con forza il concetto della necessità di affrontare una campagna elettorale aperta al confronto e concreta sulle necessità della comunità.

Vulcano ha ripercorso in modo dettagliato quelli che sono stati gli interventi, da parte del Comune di Crucoli, in tema di contrasto all’erosione costiera negli ultimi 15 anni.

Inoltre, Vulcano dopo aver elencato i finanziamenti lasciati in dote alla Commissione Straordinaria, ovvero 760 mila euro per il contrasto all’erosione costiera e 900 mila per la messa in sicurezza del lungomare nord, ha lamentato, che nonostante da oltre due anni ci sono i finanziamenti, i lavori non sono stati avviati.

Infine, prima di passare al pubblico per domande e chiarimenti, Vulcano ha comunicato che i pennellini fatti con somma urgenza, nei pressi del lido Jumping e del lido Brutium, sono stati interamente finanziati dalla Regione Calabria settore Protezione Civile che ha ritenuto corretto l’iter procedurale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA