Coronavirus: 116 casi attivi nel crotonese. 66 nuovi positivi in Calabria, Bollettino completo del 16 giugno

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 16 Giugno 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 903303 (+2.416).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68348 (+66) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 501 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9700 (9559 guariti, 141 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5920 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5867 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16855 (16304 guariti, 551 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 116 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6410 (6311 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 645 (48 in reparto, 4 in terapia intensiva, 593 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22283 (21951 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 169 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 162 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5341 (5250 guariti, 91 deceduti)

L’ASP di Cosenza comunica che: “OGGI SI REGISTRA UN DECESSO A DOMICILIO AVVENUTO IL 4/05/2021 DI CUI SI E’ AVUTA NOTIZIA TRAMITE FLUSSO SCHEDA ISTAT”.

