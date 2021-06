Eriksen rimane ricoverato: si cerca la causa, male ereditario o miocardite?

Eriksen rimane ricoverato: si cerca la causa, male ereditario o miocardite? Il danese non sarà dimesso oggi. E i medici studiano ipotesi diverse: solo in caso di infiammazione, il suo futuro non sarebbe a rischio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 16 Giugno 2021.

