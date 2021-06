Italia Viva e il Partito Democratico a Cotronei insieme alle prossime amministrative 2021

Lo rendono noto Serafino Napolitano Comitato Italia Viva Cotronei e Francesco Greco Segretario Circolo PD Cotronei

La Redazione

Cotronei,

mercoledì 16 Giugno 2021.

Italia Viva e il Partito Democratico a Cotronei, comunicano che dopo incontri proficui hanno stabilito un accordo, in vista delle prossime amministrative 2021, sulla base di un nuovo progetto politico che ha in comune una visione del paese basato su dei punti programmatici. Un progetto politico inclusivo, aperto a tutti i soggetti e alla societ civile per far nascere un officina civica che guarda al futuro del paese e arrivi ad individuare una nuova squadra, un nuovo gruppo di persone che si proporr per guidare Cotronei per i prossimi cinque anni.

