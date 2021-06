Viaggiava con 1,2kg di cocaina in auto, fermato e arrestato sulla SS106 tra Crucoli e Cirò Marina

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone hanno arrestato un pluripregiudicato che circolava a bordo di un veicolo con oltre 1 chilo di cocaina purissima

Comunicato della Guardia di Finanza

Crotone,

mercoledì 16 Giugno 2021.

Nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, attuato tramite il cd. “Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”, che costituisce uno dei cardini della strategia operativa del Corpo, stata sottoposta a controllo l’autovettura guidata da un uomo lungo la S.S. 106, nel tratto compreso tra i comuni di Torretta di Crucoli e Cirò Marina.

A seguito dell’analisi dei documenti del conducente, che ha da subito manifestato segni di agitazione, e dall’approfondimento effettuato tramite le banche dati in uso al Corpo, dal quale stato possibile verificare precedenti specifici in capo al soggetto, stato richiesto l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza – BABEL e VAL – presenti sul posto. L’azione degli specialisti consentiva di segnalare la presenza di sostanza stupefacente attivando, pertanto, l’esecuzione di un’accurata ispezione del veicolo che permetteva di rinvenire un involucro contenente circa 1,2 Kg di cocaina purissima, abilmente occultato all’interno dell’autovettura, nelle intercapedini dello sportello anteriore lato passeggero.

Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente – che se tagliata ed immessa in commercio avrebbe fruttato un guadagno di oltre 250.000 euro – ed all’arresto dello spacciatore, nei confronti del quale il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Crotone ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale pitagorica.

Tale risultato testimonia la presenza capillare ed efficace sul territorio della Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e repressione di ogni tipologia di traffico illecito che possa rappresentare una forma di arricchimento illegale da parte della criminalità

