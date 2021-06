A Eriksen sarà impiantato un defibrillatore cardiaco. Ma in Italia non potrà giocare

Per Eriksen un defibrillatore cardiaco. Ma in Italia non può giocareLe nostre regole lo impediscono con impianti permanenti. La federazione: "Decisione condivisa da Christian e resa necessaria per disturbi del ritmo cardiaco"

giovedì 17 Giugno 2021.

