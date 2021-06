Crotonese arrestato per detenzione illegale di armi

Nella giornata del 16 giugno 2021, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, personale dipendente della Squadra Volante traeva in arresto un crotonese classe 1985 ivi residente

Comunicato della Questura

Crotone,

giovedì 17 Giugno 2021.

Nello specifico, nel corso dell’ordinaria attività, il personale della Volanti si portava nei pressi di uno stabile in zona “Trafinello” per effettuare un controllo sulla presenza di armi al suo interno.

Prontamente gli operatori di polizia rinvenivano e contestualmente sequestravano, occultata all’interno di un marsupio, una pistola calibro 7,65, e tredici proiettili di diverso calibro.

Il soggetto veniva dapprima accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso ed in seguito deferito e successivamente arrestato per il reato di detenzione illegale di armi.

Su disposizione del PM di turno il reo veniva condotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA