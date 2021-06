De Bruyne accende il Belgio: gol e assist, Danimarca ribaltata. Omaggio da brividi a Eriksen

La Redazione24

,

giovedì 17 Giugno 2021.

De Bruyne accende il Belgio: gol e assist, Danimarca ribaltata. Omaggio da brividi a EriksenLukaku & co. qualificati agli ottavi: il centrocampista del City parte dalla panchina, entra nella ripresa e regala il successo in rimonta prima servendo Thorgan Hazard poi con una rete. I padroni di casa erano andati in vantaggio dopo due minuti con Poulsen. Al decimo, partita ferma per un minuto per omaggiare il centrocampista dell’Inter

