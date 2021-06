Diritti umani, la Norvegia boicotta il Mondiale in Qatar? Domani la decisione

La Redazione24

giovedì 17 Giugno 2021.

Diritti umani, la Norvegia boicotta il Mondiale in Qatar? Domani la decisioneSvolta storica in vista: il consiglio della federcalcio deciderà se la nazionale di Haaland si auto-estrometterà dalla fase finale, per via delle condizioni dei lavoratori emigrati nel Paese organizzatore

