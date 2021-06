LIVE Europeo: positivo lo slovacco Vavro. Castagne, 6 ore d’intervento

LIVE Europeo: positivo lo slovacco Vavro. Castagne, 6 ore d’interventoIl Covid ferma il difensore e un membro dello staff tecnico. Il difensore del Belgio aveva già avuto problemi agli occhi in passato. Non tornerà prima di 2 mesi. Nessun provvedimento per il tentativo di morso di Rudiger a Pogba continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

giovedì 17 Giugno 2021.

