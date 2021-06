L’Ucraina piega la Macedonia: Sheva resta in corsa per gli ottavi

L’Ucraina piega la Macedonia: Sheva resta in corsa per gli ottaviA segno Yarmolenko e Yaremchuk nel primo tempo, nella ripresa Alioski accorcia ribattendo in rete il rigore da lui stesso sbagliato. Nel finale l’atalantino Malinovskyi fallisce un penalty continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 17 Giugno 2021.

L’Ucraina piega la Macedonia: Sheva resta in corsa per gli ottaviA segno Yarmolenko e Yaremchuk nel primo tempo, nella ripresa Alioski accorcia ribattendo in rete il rigore da lui stesso sbagliato. Nel finale l’atalantino Malinovskyi fallisce un penalty

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA