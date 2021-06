Premiati gli studenti del Liceo di Cirò alla prima edizione del Concorso “Educazione alla Legalità, Democrazia e Cittadinanza attiva”

Iniziativa il Rotary Club Cirò

Cirò,

giovedì 17 Giugno 2021.

Continua l’impegno culturale del club Rotary Cirò nel sociale, Premiati gli studenti del Liceo “Ilio Adorisio di Cirò” che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso “Educazione alla Legalità, Democrazia e Cittadinanza attiva”. Con questa iniziativa il Rotary Club Cirò vuole essere accanto ai giovani che si accingono a conoscere l’importanza del vivere legalmente e a cogliere le opportunità che offre una società democratica e libera. Primo Classificato Classe 2^ Sez. C Liceo Scientifico “Ilio Adorisio “ Cirò con il tema : “La legalità è un debito, è il più sacro verso noi stessi, anche prima che verso gli altri (Luigi Pirandello). La letalità- si legge in una nota del Rotary- è il più solido degli indicatori epidemiologici : i dati di mortalità vengono raccolti nei vari Paesi a cura degli Istituti di statistica che li codificano sulla base di regole internazionalmente accettate e che vengono periodicamente aggiornata. La descrizione della mortalità rappresenta un elemento di grande importanza per la conoscenza dello stato di salute di una popolazione. Le svantaggiate condizioni economiche in un Paese aggredito dalla pandemia sono un fattore di serio rischio sociale. Tali condizioni in assenza di misure di protezione sociale hanno come effetto l’aumento della disuguaglianza sociale.

