Cirò Marina, istituita la figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

L’orgoglio del primo cittadino Sergio Ferrari e della consigliera delegata Giusy Pirito: «La tutela dei minori è al centro della nostra attività

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 18 Giugno 2021.

Proseguiremo nel solco già tracciato che consiste nel concentrare le nostre forze sul Sociale, lavorando per le fasce più deboli e a rischio»

La tutela dei più piccoli come priorità dal Comune di Cirò Marina. L’amministrazione guidata da Sergio Ferrari, infatti, ha istituito la figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, grazie all’impegno della consigliera delegata alla Famiglia, alle Politiche per l’infanzia e alla Tutela dei bambini, Giusy Pirito.

«Nell’ottica di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età, proclamati a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Italia ha adottato la legge n. 112 del 12 luglio 2011 che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. – ha detto in premessa – Numerosi progetti sono volti, in particolare, ad assicurare la conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dei propri diritti e la consapevolezza di esserne pienamente titolari. L’azione fondamentale è inoltre portata avanti attraverso pareri, osservazioni e proposte che le permettono di influenzare le istituzioni e gli organismi che intervengono direttamente o indirettamente nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età».

Pertanto, rilevata la necessità di individuare istituti ed interventi finalizzati a promuovere ed a salvaguardare la tutela dei diritti fondamentali dei minori residenti o dimoranti nel comune di Cirò Marina, si è deciso di procedere all’istituzione di questa preziosa figura.

«Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della personalità umana. Inoltre favorisce per ogni mezzo la crescita globale dei minori e la sua azione é mirata alla realizzazione di tutte le iniziative idonee a favorire adeguate risposte ai bisogni dei bambini e dei giovani», ha continuato la consigliera delegata.

Giusy Pirito ha infine citato Janusz Korczak, pedagogista e scrittore vittima della Shoah, e la sua opera “Quando ridiventerò bambino”: “Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli”.

Sull’istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza è intervenuto anche il primo cittadino di Cirò Marina, Sergio Ferrari: «Si tratta di un passo molto importante, segno che l’amministrazione sta lavorando al meglio per tutelare i minori e le fasce più deboli. Continueremo nel solco già tracciato che vede il Sociale al centro della nostra attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA