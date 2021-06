Il giorno in cui Del Piero raggiunse Boniperti: il 178° gol in bianconero in Serie A

venerdì 18 Giugno 2021.

Il giorno in cui Del Piero raggiunse Boniperti: il 178° gol in bianconero in Serie AGianpiero Boniperti è scomparso nella notte per insufficienza cardiaca. Deteneva il record di gol con la Juventus: grazie alla rete realizzata contro il Lecce nell’ottobre 2010, Del Piero l’ha raggiunto per numero di reti segnate in Serie A.

