Il trio con Charles e Sivori e i cinque scudetti: per Pelé è stato tra i più grandi

Boniperti, dal trio con Charles e Sivori ai cinque scudetti. Per Pelé è stato tra i più grandiÈ morto a Torino per una insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti. Presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Giugno 2021.

