Tagliate le gomme all’auto del direttore de “Il Crotonese”: solidarietà a Giuseppe Pipita

Sull’episodio indagano gli investigatori della Digos della Questura di Crotone

La Redazione

Crotone,

venerdì 18 Giugno 2021.

L’auto del direttore de “il Crotonese”, Giuseppe Pipita, è stata danneggiata poco dopo la mezzanotte di venerdì 18 giugno nel quartiere di Tufolo-Bernabò dove, ignoti malviventi si sono accaniti contro due autovetture. La notizia è riportata su “il Crotonese”.

Nel mirino la Fiat Panda del direttore ma, anche un’altra Fiat Panda dello stesso identico colore e modello di proprietà di una operatrice sanitaria crotonese. Le due auto erano parcheggiate nella stessa via a pochi metri di distanza l’una dell’altra.

L’episodio è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che hanno ripreso l’intera scena. Nei filmati si vedono due persone sopraggiungere da via Saffo e, una di giovane età, l’altra più adulta. E’ stata la persona giovane armata presumibilmente di un grosso coltello a squarciare gli pneumatici prima di una Panda e subito dopo dell’altra come se i malviventi volessero essere sicuri di non aver sbagliato obiettivo.

Non è dato sapere se nel mirino ci fosse il giornalista invece che l’infermiera, ma è più facile presupporre che sia stata l’attività del cronista a infastidire qualcuno. Ciò nulla toglie alla gravità del gesto sul quale hanno avviato indagini gli investigatori della Digos della Questura di Crotone che hanno già acquisito i filmati della videosorveglianza e confidano di individuare gli autori del gesto.

A Giuseppe Pipita vogliamo esprimere, a nome di tutta la redazione de ilCirotano, tutta la nostra vicinanza e solidarietà.

