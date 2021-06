Torretta, revocato il divieto di balneazione in zona Ficodindia

Con ordinanza nr. 274 firmata oggi dalla Commissione Straordinaria,

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

venerdì 18 Giugno 2021.

Revocato il divieto di balneazione nel tratto di mare antistante la località Ficodindia, in territorio di Crucoli.

Lo stabilisce l’ordinanza nr. 274 firmata in data 18 giugno 2021 dalla Commissione Straordinaria, in virtù della comunicazione inviata al Comune nello stesso giorno, da parte dell’Arpacal, con la quale si informava che dalle analisi di laboratorio effettuate sul campione di acqua di mare prelevato il 14 giugno scorso “presso la stazione di campionamento denominata “Fico d’India” hanno dato esito favorevole con il rispetto dei parametri nei limiti di legge.”

Come si ricorderà, la precedente Ordinanza di Divieto di Balneazione (nr. 268) era stata firmata il 24 maggio scorso, proprio alla luce di una comunicazione della stessa Arpacal che, da analoghi prelievi di controllo, aveva riscontrato in quel tratto di mare la presenza di valori di batteri fecali superiori ai minimi consentiti per legge.

