Vertenza tirocinanti Calabresi: anche presso il Comune di Melissa prestano servizio

Anche presso il Comune di Melissa sono in servizio tirocinanti che ormai da diversi anni stanno consumando questo tipo di esperienza lavorativa e formativa all’interno di Enti pubblici

La Redazione

Melissa,

venerdì 18 Giugno 2021.

Le iniziative messe in campo in questi ultimi giorni per sensibilizzare il Governo Nazionale oltre che evidenziare l’esigenza di lavoro che questi lavoratori hanno, emerge con forza anche il forte bisogno che hanno i comuni di queste professionalità che in diverse casi garantiscono servizi essenziali all’interno dei nostri enti. Per queste ragioni siamo al fianco di questi lavori e chiediamo alla Regione Calabria e al Governo Nazionale di contribuire in modo fattivo alla soluzione di questa vertenza. L’amministrazione comunale di Melissa.

