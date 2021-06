Dritti alla meta: quest’Italia vuol solo vincere e sognare

Dritti alla meta: quest’Italia vuol solo vincere e sognareL’obiettivo non cambia: battere il Galles. Domani non ci snatureremo per evitare l’eventuale incrocio con Belgio e Francia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 19 Giugno 2021.

Dritti alla meta: quest’Italia vuol solo vincere e sognareL’obiettivo non cambia: battere il Galles. Domani non ci snatureremo per evitare l’eventuale incrocio con Belgio e Francia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA