I biscotti? Nel latte, non nello sport. Italia più forte del Galles e lo dimostrerà

La Redazione24

sabato 19 Giugno 2021.

I biscotti? Nel latte, non nello sport. Italia più forte del Galles e lo dimostreràIl solo parlarne è fastidioso. Da uomo di calcio mi infastidisco e penso lo stesso accada a Mancini. L’impegno e la voglia di superarsi non devono mai essere messi in discussione

