Ibra vuole tornare per la prima di Serie A, il Milan lo aspetta

Ibra vuole tornare per la prima di Serie A, il Milan lo aspettaIntervento in artroscopia a Roma, Zlatan rassicura Pioli. Due mesi per riprendersi: in campo a metà agosto? E se il recupero si allunga c’è tempo per un sostituto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 19 Giugno 2021.

