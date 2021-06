LIVE: segnali di Ferrari. Dalle 15 al Paul Ricard la caccia alla pole

La Redazione24

,

sabato 19 Giugno 2021.

Formula 1 LIVE: Verstappen e Bottas i più veloci in FP3, terza la Ferrari di SainzTerza sessione di prove libere prima della lotta per la pole che scatterà alle 15. Le Ferrari sono terza con Sainz e undicesima con Leclerc. Verstappen e Bottas meglio di Hamilton. In F3 vince Smolyar

