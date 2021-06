Moto3 al Sachsenring, pole di Salac davanti a Foggia. Bandiera nera per Binder

sabato 19 Giugno 2021.

Moto3 GP Germania, pole di Salac davanti a Foggia. Bandiera nera per BinderIl migliore in qualifica è il ceco del team Snipers che precede il romano della Leopard e Tatsuki Suzuki. Squalificato il sudafricano per un incidente con Kelso in Q1

