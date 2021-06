Coronavirus: 109 casi attivi nel crotonese. 54 nuovi positivi in Calabria, Bollettino completo del 20 giugno

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

domenica 20 Giugno 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 911859 (+1.561). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68659 (+54) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 445 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 418 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9761 (9619 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5679 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5642 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17231 (16679 guariti, 552 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 109 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6438 (6338 guariti, 100 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 507 (25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 477 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22498 (22165 guariti, 333 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 132 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5411 (5319 guariti, 92 deceduti)

Il totale dei casi di oggi, a Reggio Calabria, è di 3 positivi più 1 migrante sbarcato a Bianco.

