LIVE Italia-Galles 0-0: Mancini cambia, c’è anche Verratti

Italia-Galles 0-0 | La DirettaAlle 18 nella loro ultima partita in casa gli azzurri vanno a caccia del primo posto nel gruppo A. Con la qualificazione in tasca, Mancini fa turnover ma non vuole “biscotti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 20 Giugno 2021.

