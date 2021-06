Mancini: “Biscotto? Non ci riguarda. Verratti ci sarà”

Mancini: “Biscotto? Non ci riguarda. Verratti ci sarà”Il c.t. presenta la sfida con il Galles: “Giochiamo sempre per vincere. Non avremo problemi ad affrontare una squadra piuttosto che un’altra”

