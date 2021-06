Prima del via 5 azzurri (e tutto il Galles) in ginocchio per il Black Lives Matter

Prima del via cinque azzurri (e tutto il Galles) in ginocchio per il Black Lives MatterÈ la prima volta all’Europeo che i giocatori dell’Italia partecipano al gesto del movimento attivista che combatte il razzismo contro le persone di colore continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 20 Giugno 2021.

