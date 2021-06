Shaqiri super, ma il 3-1 alla Turchia per ora non basta: la Svizzera punta ai ripescaggi

Shaqiri super, ma il 3-1 alla Turchia per ora non basta: la Svizzera punta ai ripescaggiUna doppietta del trequartista del Liverpool elimina la nazionale di Gunes. Ma Petkovic, per la peggior differenza reti col Galles, deve aspettare la fine dei gironi… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 20 Giugno 2021.

