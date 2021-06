Baumgartner piega l’Ucraina: ecco come l’Austria si è regalata gli Azzurri

Baumgartner piega l’Ucraina: ecco come l’Austria si è regalata l’ItaliaLe immagini della vittoria per 1-0 dell’Austria sull’Ucraina nell’ultima giornata del gruppo C: il gol di Baumgartner al 21’ qualifica la squadra di Franco Foda agli ottavi di finale, dove affronterà l’Italia. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 21 Giugno 2021.

Baumgartner piega l’Ucraina: ecco come l’Austria si è regalata l’ItaliaLe immagini della vittoria per 1-0 dell’Austria sull’Ucraina nell’ultima giornata del gruppo C: il gol di Baumgartner al 21’ qualifica la squadra di Franco Foda agli ottavi di finale, dove affronterà l’Italia.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA