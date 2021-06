Berti: “Calhanoglu giusto per l’Inter. Anche se Sensi a posto vale Iniesta”

Berti: “Calhanoglu giusto per l’Inter. Anche se Sensi a posto vale Iniesta”Il grande ex: “Ho pianto per Eriksen. Hakan sente la pressione? Lo caricheremo al punto giusto. Spiace per Conte, ma Inzaghi è il meglio per prenderne il posto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 21 Giugno 2021.

