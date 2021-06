Caso Suarez, la Procura chiede rinvio a giudizio per 4 persone: c’è l’avvocato della Juve

Caso Suarez, la Procura chiede rinvio a giudizio per 4 persone: c’è l’avvocato della JuveInchiesta di Perugia sull’esame farsa, il p.m. ipotizza falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio a vario titolo per Maria Turco, legale dei bianconeri, Giuliana Grego Bolli, Simone Olivieri e Stefania Spina dell’ateneo umbro. Il 28 settembre al via […]

La Redazione24

,

lunedì 21 Giugno 2021.

Caso Suarez, la Procura chiede rinvio a giudizio per 4 persone: c’è l’avvocato della JuveInchiesta di Perugia sull’esame farsa, il p.m. ipotizza falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio a vario titolo per Maria Turco, legale dei bianconeri, Giuliana Grego Bolli, Simone Olivieri e Stefania Spina dell’ateneo umbro. Il 28 settembre al via l’udienza preliminare

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA