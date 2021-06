Crotone: l’Under 17 per la prima volta tra le migliori 8 d’Italia

lunedì 21 Giugno 2021.

Per la prima volta nella sua storia il Crotone Under 17 si è qualificato tra le migliori 8 formazioni italiane conquistando il primo posto nel proprio mini girone a suon di record: ben 7 vittorie su 8 incontri disputati, 21 reti realizzate e miglior prima in assoluto.

Gli squaletti allenati magistralmente da mister Lomonaco , sono arrivati a pari punti in classifica col Lecce ma, in virtù della migliore differenza reti, sono stati i rossoblù ad accedere ai Quarti di Finale dove affronteranno la Roma in gara secca (domenica alle ore 11 al “Baffa” di Cotronei) per riscrivere subito un’altra pagina storica per il settore giovanile rossoblù.

