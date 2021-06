Europei, finale a Roma e non a Wembley? Draghi: “Non si giochi in Paesi dove i contagi crescono rapidamente”

La Redazione24

,

lunedì 21 Giugno 2021.

Europei, finale a Roma e non a Wembley? Draghi: “Non si giochi in Paesi dove i contagi crescono rapidamente”Il Presidente del Consiglio durante l’incontro bilaterale con la Merkel non ha usato mezze parole: “Mi impegnerò per non farla giocare in un Paese dove i contagi sono alti”

