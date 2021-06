Incidente sul lungomare di Cirò Marina: conducente denunciato dai Carabinieri per reato “omicidio stradale”

Tragedia verificata nella notte dove è morto Michele Famiglietti

Comunicato dei Carabinieri

Cirò Marina,

lunedì 21 Giugno 2021.

Questa notte, presso il Lungomare Stefano Pugliese di Cirò Marina, un 26enne, mentre era alla guida di un’autovettura, ha investito un minorenne che stava attraversando la carreggiata in corrispondenza delle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina ed i sanitari del servizio “118” che constatavano il decesso del minore travolto, a bordo dell’ambulanza, durante il suo trasporto presso il Ponto Soccorso dell’Ospedale di Crotone. Le cause dell’investimento sono in corso di accertamento.

